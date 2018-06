В МИД возложили на Россию ответственность за гибель двух украинских военных

В Министерстве иностранных дел возложили на Россию ответственность за гибель двух военных Вооруженных сил Украины.

Об этом в Twitter написала спикер МИД Марьяна Беца.

Читайте такжеВ АП заявили, что послы стран G7 и ЕС выразили понимание решением СНБО о блокаде Донбасса

«Украина хочет мира. Россия и боевики продолжают убивать наших людей – двое убиты, четверо ранены. Осуществлено 58 атак на украинские позиции», – сообщила Беца английском языке.

Ukraine wants peace. Russia&militants continue to kill our people - 2 KIA, 4 WIA, 58 attacks on positions RU. pic.twitter.com/3Np44RiQE7