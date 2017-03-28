В МИД возложили на Россию ответственность за гибель двух украинских военных

10:09, 28 марта 2017
Война
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В МИД также заявили, что Россия и боевики совершили более полусотни атак.

В МИД также подчеркнули, что Россия и боевики осуществили 58 атак / Фото УНИАН

В Министерстве иностранных дел возложили на Россию ответственность за гибель двух военных Вооруженных сил Украины.

Об этом в Twitter написала спикер МИД Марьяна Беца.

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«Украина хочет мира. Россия и боевики продолжают убивать наших людей – двое убиты, четверо ранены. Осуществлено 58 атак на украинские позиции», – сообщила Беца английском языке.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, за минувшие сутки зафиксировано 58 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, двое украинских военных погибли, пятеро ранены и травмированы.

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Теги: #АТО#Россия#МИД