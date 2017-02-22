Российский журналист о войне на Донбассе: раз в полгода будет условная Авдеевка

В последнее время Кремль вернулся к новой информационной атаке против Украины, об этом в интервью ТСН.uа рассказал российский журналист-беглец Аркадий Бабченко.

"То, что Россия заявляет, что не является стороной конфликта, так ради Бога, пусть заявляет. Если в это кто-то еще верит, кроме россиян, которые смотрят российское телевидение, прошу. Всему миру все абсолютно очевидно", - заявил он.

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Кроме того, Бабченко считает, что признанием "паспортов" "Д/ЛНР" Путин хочет показать Трампу и всему миру что или на Донбассе будет игра "по их правилам", или там будет очередная ужасная война и очередной штурм еще одного Дебальцево.

"Эта война идет по синусоиде. Обострение – затухание, обострение – затухание. То, что в ближайшее время эта война решится, никаких предпосылок я не вижу. Будет так, как сейчас есть – условное перемирие. Грубо говоря, раз в полгода будет условная Авдеевка", - заявил российский журналист.