Тука анонсировал стратегию деоккупации Крыма и Донбасса

Об этом заявил замминистра Украины по временно оккупированным территориям Георгий Тука в эфире ICTV.

"Надеюсь, что в среду, если все будет идти по плану и не будет каких-то чрезвычайных событий, на Кабмине будет презентована эта стратегия", – сказал замминистра.

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По его словам, презентация пройдет в закрытом режиме. Также тайными будут документы, связанные со стратегией.

Ранее Тука заявлял, что в настоящее время речь не идет о возвращении Донбасса военным путем. "Я бы назвал это (стратегию - УНИАН) военно-политическим путем. Первое - это прекращение огня при любых обстоятельствах (обстрелов, деятельности диверсионно-разведывательных групп). После того, нужно обновлять горизонтальные отношения между населением: сначала смягчение, а потом, надеюсь, и полная отмена любых ограничений относительно передвижения товаров", - отметил Тука.