Тука рассказал о "военно-политической" стратегии возвращения Донбасса

01:22, 26 июля 2016
Политика
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Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что в настоящее время речь не идет о возвращении Донбасса военным путем. 

УНИАН

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

"Я бы назвал это (стратегию - УНИАН) военно-политическим путем. Первое - это прекращение огня при любых обстоятельствах (обстрелов, деятельности диверсионно-разведывательных групп). После того, нужно обновлять горизонтальные отношения между населением: сначала смягчение, а потом, надеюсь, и полная отмена любых ограничений относительно передвижения товаров", - отметил Тука.

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По его словам, в настоящее время вес грузов на физическое лицо может достигать 50 кг. "К изменениям порядка, которые сейчас рассматриваются СБУ, мы подали варианты - от 200 до 500 кг на каждого человека. Затем надо начать процесс возвращения легитимной украинской власти - не только армейские подразделения, Нацгвардия, полиция, а такие органы, как Пенсионный фонд, Министерство здравоохранения, социальные службы", - пояснил Тука.

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"И параллельно - формирование местных органов власти, то есть силовой составляющей. И только после этого можно говорить о возвращении остальных государственных органов, то есть банковских украинских систем, СМИ, взятие под контроль с помощью международных наблюдателей и вооруженных миссий не только самой территории, но и границы. И уже через некоторое время можно будет вести разговор о проведении местных выборов", - считает Тука.

Тука считает, что на реализацию всего этого потребуется много времени.

Тука также заявил, что готовятся иски против Российской Федерации за разграбление оккупированных территорий.

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