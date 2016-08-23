Бой в Авдеевской промзоне: украинские военные взяли трофейный пулемет противника

Об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"На рассвете, около 5 утра, группа противника пересекла линию разграничения и выдвинулась к нашим оборонительным рубежам. Враг начал оборудование позиции на расстоянии 80 м от нашей. Туда оперативно отправились наши бойцы и приняли бой, который длился 40 минут", - заявил он.

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В итоге силы АТО уничтожили трех оккупантов и взяли трофейный 12,7-миллиметровый пулемет, рассказал Лысенко. Потерь среди украинских военных нет.