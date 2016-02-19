Боевики сегодня уже 22 раза обстреляли опорные пункты украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18:00.

В частности, 12 обстрелов было зафиксировано на Донецком направлении. Особенно интенсивно огонь велся из стрелкового оружия в направлении Красногоровки, Песков и Опытного. В районе Троицкого опорный пункт Вооруженных сил обстреляли из зенитной установки, а возле поселка Луганское по позициям украинских военных применялся крупнокалиберный пулемет.

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На Мариупольском направлении зафиксировано 10 провокационных обстрелов из автоматических гранатометов и стрелкового оружия. В районе Гнутово украинские подразделения были обстреляны из 82-миллиметрового миномета. Огонь велся из населенного пункта Октябрь.

В нескольких случаях украинские военные были вынуждены открыть ответный огонь из стрелкового оружия.

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