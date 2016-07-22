Пограничники подозревают боевиков в применении запрещенного лазерного оружия, поражающего сетчатку глаза

Как передает корреспондент УНИАН, об этом помощник председателя Госпогранслужбы - пресс-секретарь Олег Слободян сказал сегодня на брифинге.

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«18 июля пограничники, очевидно, столкнулись с очередным использованием российско-террористическими войсками запрещенного соответствующей конвенцией лазерного оружия. А именно: в ходе несения службы в районе проведения АТО на блокпосту первого рубежа контрольного поста «Марьинка» получили поражение органов зрения трое военнослужащих Краматорского пограничного отряда, которые вели наблюдение за прилегающей территорией с применением оптических приборов», - сообщил Слободян.

По его словам, военнослужащие получили ожоги сетчатки глаза различной степени тяжести.

«Характер ожогов и предварительный медицинский диагноз позволяет сделать вывод о вероятном применении противником излучателей света большой мощности, источником которого могут быть так называемые ослепительные лазеры», - сказал Слободян.

Военнослужащие госпитализированы в центральный клинический госпиталь Госпогранслужбы для специализированного лечения.

«Информация о возможном использовании российско-террористическими войсками лазерного оружия доведена до Вооруженных сил Украины и представителей международных и правозащитных организаций», - добавил Слободян.