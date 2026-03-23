Цены на нефть отреагировали на ультиматум Трампа в отношении Ормузского пролива

Инвестиционная компания Goldman Sachs повысила прогноз цены на нефть марки Brent на 2026 год с 77 до 85 долларов за баррель.

Цены на нефть утром 23 марта выросли. Инвесторы оценивали ультиматум президента США Дональда Трампа Ирану относительно открытия Ормузского пролива и угрозы Тегерана о принятии ответных мер, сообщает Bloomberg.

По данным портала investing, по состоянию на 9:59 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent выросла на 2,66 доллара – до 109,07 доллара за баррель. Стоимость американской нефти марки WTI превысила 100 долларов за баррель. В понедельник, 23 марта, американский нефтяной эталон прибавил еще 2,69 доллара, подскочив до 100,92 доллара за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран должен "полностью открыть" Ормузский пролив в течение 48 часов, иначе его электростанции будут атакованы. В свою очередь Тегеран предупредил, что атакует ключевую инфраструктуру по всему Ближнему Востоку, если Трамп выполнит свою угрозу.

В то же время журналисты обращают внимание, что незадолго до ультиматума относительно открытия Ормузского пролива президент заявил, что рассматривает возможность "сокращения" военных усилий США.

Аналитик рынка и основатель компании Commodity Context Corp Рори Джонстон дает понять, что Иран вряд ли испугается угроз официального Вашингтона.

"Теперь, установив этот 48-часовой срок, Трамп загнал себя в угол. Вряд ли Тегеран согласится на условия Трампа в такие сжатые сроки под угрозой нападения. И Иран явно способен и готов ответить на любую эскалацию", – отметил эксперт.

Bloomberg отмечает, что иранские чиновники не желают даже обсуждать полноценное возобновление судоходства по этому стратегически важному проливу, поскольку сосредоточены на выживании правительства. Издание добавляет, что из-за практически полной остановки судоходства через Ормузский пролив производители нефти из Персидского залива перешли на альтернативные экспортные маршруты поставки сырья, пропускная способность которых ограничена.

Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что последствия нынешних перебоев в поставках эквивалентны двум крупным нефтяным кризисам 1970-х годов и кризису с природным газом 2022 года после вторжения России в Украину, "взятые вместе". Тем временем Израиль продолжил наносить удары по Ирану после атак Исламской республики по целям в регионе.

Инвестиционная компания Goldman Sachs Group Inc повысила свой прогноз по цене на нефть марки Brent на 2026 год с 77 до 85 долларов за баррель, прогнозируя, что объемы поставок через Ормузский пролив в течение шести недель составят 5% от обычного уровня, после чего ожидается постепенное восстановление.

"Крупнейший в истории шок с поставками нефти по-прежнему преимущественно локальный, что приводит к дефициту в Азии", – отметили аналитики.

Ситуация в Иране и цены на нефть – последние новости

Из-за войны на Ближнем Востоке и существенного сокращения поставок нефти через Ормузский пролив цены на нефть значительно выросли. Стоимость нефти марки Brent превышала 110 долларов за баррель, но по состоянию на утро 20 марта несколько снизилась.

Между тем, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны-члены Альянса объединиться, чтобы помочь Трампу в войне против Ирана.

