По поводу снятия санкций с российской нефти генеральный секретарь НАТО заявил, что это вынужденный шаг со стороны Трампа.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжают оказывать помощь Украине, передавая разведданные, а также оружие через европейцев. Об этом он сказал в интервью CBS News.

"Что касается Украины, то США обеспечивают критически важную разведывательную поддержку и поставки оружия, сотрудничая с европейцами, чтобы обеспечить борьбу Украины против россиян, гарантируя, что у них есть все необходимое", – сказал он.

Отвечая на вопрос о снятии санкций с российской нефти и выгодах для Путина от иранской войны, генсек заявил, что это вынужденный шаг со стороны Трампа.

"Это то, что президент должен сделать, чтобы сбалансировать различные интересы. Я знаю, что он со своей командой, с Джаредом Кушнером, Стивом Уиткоффом и Марко Рубио, они постоянно работают с украинцами, чтобы максимально давить на россиян, чтобы они достигли соглашения", – добавил Рютте.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 22 марта, Рютте выразил решительную поддержку военным действиям президента Дональда Трампа против Ирана, а также отметил, что надеется, что страны НАТО объединятся, чтобы поддержать главу Белого дома.

Западные СМИ пишут, что генсек НАТО поддерживал Трампа, даже когда некоторые ведущие европейские государства выражали нежелание помогать главе Белого дома в войне с Ираном. Это касается усилий США по обеспечению безопасности прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Отмечается, что Трамп, со своей стороны, резко высказался в адрес НАТО.

В интервью Рютте предположил, что европейским государствам потребовалось некоторое время, чтобы присоединиться к этой инициативе, поскольку их не привлекли к первоначальному планированию с целью сохранения эффекта неожиданности американских и израильских ударов.

