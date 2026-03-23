Разведка выяснила, из чего состоит российский 'Ланцет' и его 'младший брат'

Остатки БПЛА, сбитого над Киевом 16 марта, были идентифицированы именно как "Ланцет".

Россияне модернизируют беспилотники, которыми наносят удары по Украине, – анализ компонентов дронов "Ланцет" и "Скальпель" свидетельствует о том, что противник сохраняет доступ к критически важным технологиям, в том числе модулям для решений на основе искусственного интеллекта.

Как сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сейчас обнародованы интерактивные 3D-модели, составные части и электронные компоненты указанных российских барражирующих боеприпасов, а также данные о предприятиях, привлеченных к их производству.

Речь идет о том, что "Ланцет", известный как "Изделие-51", – один из наиболее применяемых ударных БПЛА противника производства Zala Aero Group, связанной с концерном "Калашников". Как отмечается, остатки БПЛА, сбитого над Киевом 16 марта, были идентифицированы именно как "Ланцет". Это может свидетельствовать, считают в ГУР, о модернизации противником этого средства поражения, основным назначением которого ранее было поражение транспортных средств, техники и огневых позиций на тактической и оперативной глубинах.

Видео дня

"Скальпель" – менее известная разработка российского конструкторского бюро "Восток", которую из-за Х-образной конструкции крыльев называют "младшим братом" "Ланцета".

По данным украинской разведки, оба БПЛА наводятся оператором в режиме реального времени. Отличие "Ланцета" в том, что противник пытается внедрить в этот дрон элементы автономного наведения с применением модулей искусственного интеллекта, в частности решений на базе Nvidia Jetson. Подобные технологии ранее обнаруживали и в других БПЛА противника – V2U, добавляют в ГУР.

Всего в рамках обновления идентифицировано 62 электронных компонента в составе "Ланцета" и "Скальпеля". Большинство из них имеют иностранное происхождение – прежде всего из США, а также из Швейцарии и Китая.

"Несмотря на действие санкций, Россия сохраняет доступ к критически важным технологиям и продолжает совершенствовать собственное вооружение. Для нее остается доступной даже такая технологическая продукция, как модули для решений на основе искусственного интеллекта. Напомним, что подобный модуль также был идентифицирован в беспилотнике "Геран-2" серии MS иранского производства, что свидетельствует о совместной работе РФ и Ирана по их модернизации", – отмечают в Главном управлении разведки Минобороны.

Напомним, 16 марта в центре Киева российский беспилотник упал возле памятника Независимости на Майдане Независимости. Дрон был идентифицирован как российский тактический ударный беспилотник "Ланцет". Советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов заявил, что, по данным украинской разведки, в атаке враг задействовал четыре десятка беспилотников "Ланцет", которые были специально модифицированы для выполнения задач на большие расстояния. Большинство беспилотников "Ланцет" дальнего действия были сбиты, но несколько пролетели, и один из них достиг Майдана.

