В 'ПриватБанке' подешевел доллар: сколько стоит валюта в понедельник

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 23 марта, снизился на 10 копеек и составляет 44,05 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня не изменился и составляет 51,00 гривню за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,45 гривни, а евро – по курсу 50,00 гривень за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник подешевел до 44,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня остался неизменным и составляет 51,02 гривни.

Нацбанк установил на 23 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 43,82 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 14 копеек.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,68 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 18 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня подешевел на 4 копейки и составляет 44,15 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,58 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 7 копеек и составляет 51,07 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,25 гривни за евро.

