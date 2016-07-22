Во время боевого столкновения под Марьинкой один военный погиб, двое ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко

"За минувшие сутки в результате боевых действий 1 украинских военнослужащий погиб, 2 получили ранения. Эти потери украинские войска понесли в боевом столкновении под Марьинкой", - отметил Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, украинские бойцы вечером 21 июля отбили атаку группы вражеских диверсантов в количестве до 10 человек.

В целом за минувшие сутки боевики 66 раз обстреляли подразделения Вооруженных сил Украины.