В Атлантике в воду закачали 65 тысяч литров раствора для поглощения CO2: что из этого вышло

Это поможет остановить глобальное потепление, считают ученые.

Летом 2025 года в течение четырех дней воды залива Мэн в Атлантическом океане приобрели необычный красноватый оттенок. Это явление стало результатом не случайного загрязнения, а научного эксперимента: исследователи закачали в океан около 65 000 литров щелочного вещества, помеченного красным красителем, чтобы протестировать технологию, предназначенную для снижения глобального потепления и закисления океана.

Как пишет портал descopera.ro, метод называется "Повышение щелочности океана" и пытается имитировать естественный процесс, то есть химическое выветривание горных пород, – но в гораздо более быстром масштабе.

Идея заключается в том, что повышение щелочности воды может привести к тому, что океаны будут поглощать больше углекислого газа из атмосферы. В сочетании с резким сокращением выбросов эта технология может помочь удержать повышение глобальной температуры ниже порога в 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом. Она также может снизить кислотность океана, которая сейчас находится на самом высоком уровне за миллион лет и представляет серьезную угрозу для морской жизни и рыболовства.

Эксперимент проводился примерно в 80 километрах от побережья Массачусетса, в районе, где обычно добывают треску, пикшу и омара. В течение пяти дней наблюдений исследователи измерили поглощение до 10 тонн углерода и повышение pH воды с 7,95 до 8,3, что вернуло бы щелочность океана к уровням, аналогичным доиндустриальному периоду.

Пока что эксперимент не выявил каких-либо значительных негативных последствий для мелких морских организмов, таких как планктон, рыбы и личинки омаров. Однако воздействие на взрослых рыб или морских млекопитающих еще не оценивалось. При этом критики предупреждают, что химическое воздействие на морские экосистемы может иметь непредсказуемые последствия.

Будет ли технология работать в больших масштабах, покажет время, но исследователи говорят, что эксперимент был разработан как первый шаг в быстро развивающейся области. По оценкам, при оптимальных условиях рассеивание тестируемого вещества может привести к улавливанию около 50 тонн CO2 из атмосферы в год (что эквивалентно годовым выбросам пяти граждан Британии).

Ранее аналитики опубликовали список самых экологичных городов планеты. На первом месте столица Норвегии, Осло.

Вас также могут заинтересовать новости: