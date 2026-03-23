Украину накроет значительное похолодание с дождями и мокрым снегом, - синоптик

Изменения в погоде ожидаются уже в конце этой недели.

Текущая неделя начнется в Украине с устойчивой и солнечной погоды, но ближе к выходным увеличится количество осадков и усилится ветер. Об этом на meteoprog сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, в первые дни недели антициклон обеспечит нам малооблачную погоду без существенных осадков. Однако постепенно количество осадков станет ощутимо больше, они охватят практически все области Украины, а распределение температуры окажется более неравномерным.

"В конце недели в западной части произойдет существенное похолодание, а также пройдут значительные дожди, местами в сопровождении мокрого снега", – сообщил эксперт.

В то же время в южных и восточных областях температура воздуха прогнозируется самой высокой.

Погода 23 марта

В понедельник по всей Украине ожидается устойчивая погода без осадков. Ветер 5–10 м/с, в Закарпатье 2–7 м/с. Температура воздуха днем +8…+13 °С.

Погода 24 марта

Ночью в Крыму и Приазовье, а днем в южной половине, местами в центральных областях и в Карпатском регионе пройдут небольшие, временами умеренные дожди. На остальной территории страны без осадков. Ветер будет 3–8 м/с, в южных областях 5–10 м/с. Температура ночью +1…+6 °С, днем +9…+14 °С, а в Закарпатье воздух прогреется до +16 °С.

Погода 25 марта

В среду местами небольшие дожди пройдут в южных и центральных регионах Украины, в остальных областях без осадков. Ночью и в первой половине дня в отдельных пунктах возможен слабый туман. Ветер будет 3 – 8 м/с, а в западной части 7 – 12 м/с. Температура ночью +1...+6 °С, днем воздух прогреется по всей стране до +10...+15 °С.

Потепление в Украине – что известно

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что самым теплым днем текущей недели обещает быть четверг, когда температура повысится до +12...+18 градусов.

В то же время она предупредила, что теплые вещи еще понадобятся, ведь ночи пока достаточно прохладные.

