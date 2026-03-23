Ефросинина публично обратилась к своему мужу-военному: 'Горжусь'

Ведущая также показала семейные фотографии со своим возлюбленным.

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина показала фото с мужем Тимуром Хромаевым, который сейчас служит в армии.

Сегодня, 23 марта, возлюбленный звезды отмечает свой день рождения. Мужчине исполнился 51 год. По случаю праздника Маша решила публично поздравить именинника в своем Instagram.

"С днем рождения, любимый! Всю нашу совместную жизнь я вижу тебя таким, каким знают только самые близкие – человеком, чьи принципы красноречивее любых высказываний. Человеком, который говорит поступками, которые весят больше слов. Твой опыт и знания работают сегодня там, где они наиболее ценны - в оборонных технологиях и на фронте. И я каждый день на протяжении этих лет повторяю тебе, как горжусь путем, который ты выбрал... Как гордятся тобой наши дети", - написала Ефросинина.

Маша также поблагодарила мужа за ценные советы, которые он дает на протяжении их семейной жизни.

"Я благодарна тебе за то, что все эти годы учишь меня держать фокус на главном - на том, что мы делаем в этой жизни. И не обращать внимания на шум, который не имеет никакого отношения к нашей реальности. Больше всего жалею, что не могу сейчас тебя просто обнять. Но твое спокойствие и вера в нашу победу вдохновляют меня каждый день. Люблю. Горжусь. Жду дома", – подчеркнула ведущая.

К слову, пара в браке более 20 лет. У них есть двое общих детей: дочь Нана и сын Александр.

