Кроссоверы раскупают как горячие пирожки: ТОП подержанных авто из-за границы возрастом до 5 лет

В прошлом месяце украинцы купили более 2,9 тысячи подержанных легковых автомобилей возрастом до 5 лет, которые были ввезены из-за рубежа. Такие данные приводит "УкрАвтопром".

Напомним, в течение февраля украинский автопарк пополнился 14,8 тысячами подержанных легковых автомобилей. При этом почти каждый пятый автомобиль из них был возрастом до 5 лет.

Наибольшую долю в этом сегменте заняли машины с бензиновыми двигателями - она составила внушительные 55%. Далее идут гибридные автомобили (21%) и электромобили (17%). На дизельные модели и автомобили с ГБО пришлось 6% и 1% соответственно.

Видео дня

В десятке самых популярных моделей оказались только кроссоверы. Они пользуются популярностью благодаря сочетанию комфорта, простора и способности преодолевать сложные участки дороги, что делает их удобными как для городских условий, так и для легкого бездорожья.

ТОП-10 подержанных автомобилей возрастом до 5 лет:

Nissan Rogue - 168 шт.;

Mazda CX-5 - 150 шт.;

Volkswagen Tiguan - 136 шт.;

Tesla Model Y - 113 шт.;

Audi Q5 - 106 шт.;

Ford Escape - 89 шт.;

Tesla Model 3 - 69 шт.;

Jeep Compass - 66 шт.;

Ford Edge - 55 шт.;

BMW X5 - 50 шт.

Авторынок Украины - другие новости

Ранее сообщалось, что в прошлом месяце украинцы приобрели 466 легковых автомобилей из Китая, большинство из которых были электромобилями. Лидерами среди новых китайских авто стали BYD Sea Lion 06, MG ZS и Chery Tiggo 4.

Также в феврале украинцы купили 2,7 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США. Наибольшим спросом в этом сегменте пользовался компактный кроссовер Ford Escape, известный надежностью, комфортной подвеской, отличной управляемостью и богатым электронным оснащением.

