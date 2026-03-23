Кроссоверы раскупают как горячие пирожки: ТОП подержанных авто из-за границы возрастом до 5 лет

В прошлом месяце украинцы купили более 2,9 тысячи подержанных легковых автомобилей возрастом до 5 лет, которые были ввезены из-за рубежа. Такие данные приводит "УкрАвтопром".
Напомним, в течение февраля украинский автопарк пополнился 14,8 тысячами подержанных легковых автомобилей. При этом почти каждый пятый автомобиль из них был возрастом до 5 лет.
Наибольшую долю в этом сегменте заняли машины с бензиновыми двигателями - она составила внушительные 55%. Далее идут гибридные автомобили (21%) и электромобили (17%). На дизельные модели и автомобили с ГБО пришлось 6% и 1% соответственно.
В десятке самых популярных моделей оказались только кроссоверы. Они пользуются популярностью благодаря сочетанию комфорта, простора и способности преодолевать сложные участки дороги, что делает их удобными как для городских условий, так и для легкого бездорожья.
ТОП-10 подержанных автомобилей возрастом до 5 лет:
- Nissan Rogue - 168 шт.;
- Mazda CX-5 - 150 шт.;
- Volkswagen Tiguan - 136 шт.;
- Tesla Model Y - 113 шт.;
- Audi Q5 - 106 шт.;
- Ford Escape - 89 шт.;
- Tesla Model 3 - 69 шт.;
- Jeep Compass - 66 шт.;
- Ford Edge - 55 шт.;
- BMW X5 - 50 шт.
Авторынок Украины - другие новости
Ранее сообщалось, что в прошлом месяце украинцы приобрели 466 легковых автомобилей из Китая, большинство из которых были электромобилями. Лидерами среди новых китайских авто стали BYD Sea Lion 06, MG ZS и Chery Tiggo 4.
Также в феврале украинцы купили 2,7 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США. Наибольшим спросом в этом сегменте пользовался компактный кроссовер Ford Escape, известный надежностью, комфортной подвеской, отличной управляемостью и богатым электронным оснащением.