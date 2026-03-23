В Норвегии обнаружили дубовые бочки XVII века, раскрывающие тайны строительства города

Недавно археологи обнаружили очень хорошо сохранившиеся дубовые бочки XVII века, которые дают представление о ранних промышленных традициях города Шиен в Норвегии. Об этом пишет Interesting Engineering.

"Три дубовые бочки, почти не поврежденные, появились на поверхности во время проекта по реконструкции системы водоснабжения и канализации. Помимо того, что они являются снимком прошлого, эти бочки, наполненные известью, были закопаны для уменьшения химической реактивности и сохранения зимой", - объяснили в материале.

Таким образом они сохранили материалы, которые объясняют внутреннюю жизнь исторического портового города, поскольку чем глубже копали, тем больше открывали, а именно все больше слоев, датируемых 9 веком.

"Более того, выражение "на дне бочки" даже приобрело новое значение, поскольку этот слой, вместе с обломками сверху, показал, сколько раз эти емкости для хранения использовали. Итак, эту известь применяли как для строительства, так и для восстановления города", - добавили в издании.

Отмечается, что такие раскопки стали первыми масштабными исследованиями в Шиене с 1970-х годов. Также были обнаружены следы зданий и предметов средневековья, хотя внимание местных жителей привлекли дубовые бочки и большой пень рядом с исторической дорогой.

"Мы никогда раньше не видели такой коллекции хорошо сохранившихся бочек и были очень заинтересованы, для чего они могли использоваться", - подчеркнула руководительница проекта Кристине Одеби Хауган.

В пресс-релизе говорится, что вокруг бочек и на их дне были найдены известковые глыбы, а сверху - строительный мусор.

"То, что бочки сохранились в исключительном состоянии, свидетельствует об эффективности этой стратегии 17 века по долгосрочному хранению извести", - объясняют в публикации.

В те времена известь использовалась для скрепления кирпичной кладки и отделки поверхностей, поэтому эта находка открыла дверь к строительным блокам города, а именно к материалам и методам, благодаря которым он существует.

