Как Россия подавляет малейшие попытки протестов против блокировки интернета, - The Times

Российские силовики подавляют малейшие попытки россиян протестовать против блокировки интернета в стране. Об этом пишет The Times.

Издание сообщило, что после того, как житель Ростовской области Евгений Маковоз подал официальный запрос о проведении демонстрации в поддержку свободы интернета, правоохранители избили мужчину в его квартире до сотрясения мозга, а затем задержали.

Кроме того, на прошлой неделе в Москве задержали двух молодых людей, которые ведут канал в Telegram и активны в TikTok. Они хотели провести протест против ограничений интернета на Болотной площади. Одна из них, 19-летняя София Чепик, сказала, что полиция забрала ее на "профилактическую беседу", однако затем отпустила.

Издание пишет, что известны и другие случаи подавления попыток протестовать. Ведь формально организаторы любых уличных протестов в России обязаны уведомить власти о том, когда и где состоятся мероприятия. После этого чиновники отказывают в разрешении или создают препятствия.

Так, в одном из городов митинг был заблокирован из-за "осмотра деревьев", в другом – якобы из-за проблем с уборкой снега или из-за ограничений, связанных с Covid.

Ограничение интернета российские власти официально объясняют ответом на угрозу атак украинских беспилотников, но, как отмечается, критики считают, что таким образом Кремль опробует способы ограничения доступа к информации в случае политических беспорядков.

При этом россияне пытаются делать вид, будто блокировка сети – это даже лучше. Издание обратило внимание на то, как недавно в эфире шоу "Поле чудес" детский ансамбль из Волгограда исполнил песню о том, как хорошо жить без интернета и мессенджеров, мол, зато теперь будут играть в бадминтон.

Как сообщал ранее УНИАН, на фоне блокировки интернета РФ погрузилась в цифровые 90-е: люди взялись за рации, пейджеры и боятся "железного занавеса". Так, жители Москвы и Санкт-Петербурга массово жалуются на беспрецедентные сбои в работе мобильного интернета, которые парализуют работу такси, доставку еды и даже медицинский контроль. Многим работникам, которые зависят от связи, например, таксистам или курьерам, приходится подстраховываться рациями, пейджерами и бумажными картами. Но сильнее всего отсутствие интернета бьет по больным – тем, кому нужен постоянный мониторинг.

Стало известно, что жители России массово ищут в Google, как выехать из страны, поскольку массовые отключения интернета и экономический кризис негативно влияют на их повседневную жизнь. Отмечалось, что интерес к поисковым запросам типа "как уехать из России" после мобилизации в сентябре 2022 года снизился, но с конца 2025-го снова вырос.

В Госдуме даже предложили сделать вход в интернет по паспорту. Такую инициативу озвучил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Он считает целесообразным принять закон "о честном, чистом и легальном интернете", чтобы можно было "однозначно идентифицировать" того, кто стоит "за каждым постом". По мнению депутата, это поможет побороть "манипуляции, буллинг, мошенничество, преступления, какие-то вымогательства".

