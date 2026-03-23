Россия частично оставила без света шесть областей: где тяжелее всего со светом сегодня

Россия в очередной раз нанесла удар по энергетике Украины, частично оставив без света шесть областей. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Отмечается, что в результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.

"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов", – отметили в энергетическом ведомстве.

В Минэнерго напомнили, что 23 марта с 17:00 до 22:00 во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии для всех категорий потребителей и графики ограничения мощности для промышленности.

Ведомство также призвало украинцев экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером.

"Это помогает снизить нагрузку на систему", – объяснили в Минэнерго.

Удары России по энергосистеме Украины – последние новости

Россия продолжает систематически атаковать украинскую энергетику. Так, 21 марта после очередной атаки оккупантов был почти полностью обесточен Чернигов.

В этот же день в Киеве были перебои со светом и водой. В городской государственной администрации отметили, что причиной стала аварийная ситуация. В сети сообщали о критически низком напряжении на Левом берегу. Как уточнили в компании ДТЭК, объект, на котором произошла авария, был ранее существенно поврежден из-за российских обстрелов.

