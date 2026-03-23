Доллар падает в начале недели: курс доллара и евро 23 марта

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,58 грн, а евро – 50,25 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 23 марта, подешевел на 4 копейки и составляет 44,15 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,58 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 7 копеек и составляет 51,07 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,25 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,09 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,90 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,15 грн/евро, а курс продажи – 50,90 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 23 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,82 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 14 копеек.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,68 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 18 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что считает валютный рынок в настоящее время нервным, но не опасным. По его мнению, курс доллара в Украине до 29 марта будет находиться в пределах 43,75-44,35 гривни на межбанке и 44-44,5 гривни на наличном рынке.

Вас также могут заинтересовать новости: