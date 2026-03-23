Могут вообще перейти к обороне: эксперт раскрыл детали планов РФ на весну и лето

В прошлом году РФ планировала крупное стратегическое наступление с севера, юга и востока Украины.

РФ еще не начала свое весенне-летнее наступление, зато на фронте продолжается зимняя кампания россиян. Такое мнение в эфире "Киев 24" высказал Павел Лакийчук, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".

Он отметил, что прошлым летом и этой зимой РФ планировала провести стратегические вклинения сразу по нескольким направлениям на юге, севере и востоке Украины. Однако им это не удалось реализовать.

"Сейчас они понимают, что этот замысел реализовать не могут. Поэтому те силы и средства, которые у них остались, они бросают на фронтальные штурмы. И именно поэтому направления тактических ударов меняются – на Сиверск, Константиновку на востоке. На юге – глубокое охватывание с одной стороны с берега Каховского водохранилища, с другой в сторону трассы Донецк-Запорожье сводится к тому, что они пытаются из Гуляйполя нанести удар в направлении Орехового", – сказал Лакийчук.

Он добавил, что таким образом РФ меняет свои цели со стратегических на оперативные. Тогда как планы РФ на летнюю кампанию зависят от тех ресурсов, которые они параллельно накапливают.

"Перебросив часть сил с Покровско-Мирноградского направления, они пытаются прорвать Константиновку. А часть сил перебрасывают на юг, на Гуляйпольское направление. Это то, что происходит сейчас. А то, что они планируют на лето – нужно смотреть, какие стратегические ресурсы они накапливают. И от этого будет зависеть – это будет наступление на двух участках или на одном. Если они наберут немного сил – могут уменьшить ширину наступления. А могут вообще перейти к обороне на каком-то этапе", – добавил Лакийчук.

Наступление РФ: что известно

Ранее о том, что РФ фактически начала свое весенне-летнее наступление, сообщали аналитики из Института изучения войны. Они отметили, что ключевой целью оккупантов является Донецкая область, на которую они наступают сразу с двух сторон – Лимана и Константиновки.

В то же время аналитики считают, что россиянам вряд ли удастся в ходе своего наступления захватить "пояс крепостей", который Украина имеет в Донецкой области. По их оценкам, РФ может достичь определенных тактических успехов, однако ценой этого станут огромные потери.

Вас также могут заинтересовать новости: