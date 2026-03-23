Мы еще так много не били по России: эксперт о недавних ударах Сил обороны

Интенсивность ударов Украины по территории РФ значительно изменилась, еще никогда Силы обороны не наносили столько ударов по врагу. Об этом заявил аналитик, авиаэксперт Константин Криволап на Radio NV.

"Если смотреть на интенсивность этих ударов, то она значительно изменилась. С нашей стороны туда начинает летать значительно больше. И там уже есть случаи, когда россияне заявляли, что они сбили 421 украинский дрон за последние 24 часа. Такие цифры мы давно уже не приводили. Вообще, я не помню, чтобы мы публиковали такие цифры", - сказал он.

По словам эксперта, данные свидетельствуют о том, что постоянно растут наши удары по Крыму, по Московской области, по самой Москве.

"И это процесс, который идет постоянно. И это приводит к тому, что, например, в Москве закрываются аэродромы, аэропорты, жизнь почти останавливается. А отключение Telegram, вообще ограничение трафика и уничтожение мобильного интернета связывают именно с ударами наших дронов. Так это или нет, это уже другой вопрос. Я думаю, что это не совсем так, но такая ситуация существует", - пояснил он.

Удары по военным объектам России: последние новости

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины в районе Фиолентовского шоссе на территории временно оккупированного украинского Крыма в ночь на 19 марта нанесли удар по Инновационному центру производственно-технического предприятия "Гранит", входящего в состав концерна "Алмаз-Антей".

На его мощностях ремонтируют и обслуживают российские системы противовоздушной обороны.

Концерн обслуживает технику, составляющую основу противовоздушного "щита" временно оккупированного украинского Крыма. Среди прочего на его объектах ремонтируют зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", С-300ПМ2 "Фаворит", радиолокационные станции 92Н6Е и 96Л6Е, ЗРК средней и малой дальности "Бук-М2/М3" и "Тор-М2".

16 марта Силы обороны нанесли удар по инфраструктуре авиастроительного завода "Авиастар" в районе города Ульяновска, что в Ульяновской области РФ.

Предприятие входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации (структура "Ростех") и обеспечивает производство военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, самолетов-заправщиков Ил-78М-90А, а также обслуживание тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан". Аналогичным образом были поражены объекты 123-го авиаремонтного завода в городе Старая Русса Новгородской области РФ. Отмечается, что этот завод специализируется на полном цикле ремонта и модернизации самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 и Л-410.

