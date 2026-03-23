Мировой экспорт СПГ упал до полугодового минимума из-за войны в Иране, – Bloomberg

Война с участием США, Израиля и Ирана перевернула глобальный рынок СПГ.

Мировой экспорт сжиженного природного газа (СПГ) упал до шестимесячного минимума. Конфликт на Ближнем Востоке ограничивает потоки и тем самым нивелирует увеличение объемов поставок из США и других регионов.

По данным агентства Bloomberg, десятидневная средняя величина поставок СПГ упала примерно на 20% с начала месяца – до 1,1 миллиона тонн – самого низкого показателя с сентября.

Отмечается, что падение произошло преимущественно за счет Катара и в меньшей степени Объединенных Арабских Эмиратов. Обе страны зависят от транспортировки газа через стратегически важный Ормузский пролив, чтобы добраться до потребителей в Азии и Европе.

Ситуацию резко обострила война с участием США, Израиля и Ирана, которая переросла в более широкий региональный конфликт и перевернула глобальный рынок СПГ. В начале месяца Катар был вынужден остановить работу крупнейшего в мире завода по экспорту СПГ в Рас-Лаффане после ударов Ирана. Впоследствии новая атака снова повредила объект, из-за чего на восстановление двух из 14 производственных линий завода уйдет несколько лет.

В течение последнего года объемы производства СПГ в мире стабильно росли, прежде всего благодаря новым проектам в США и Канаде. Сейчас это компенсируется потерей катарского СПГ и фактическим закрытием Ормузского пролива, который является ключевым водным путем для около пятой части мировых поставок СПГ.

18 марта США вместе с Израилем атаковали крупнейшее газовое месторождение Ирана – Южный Парс, а также другие объекты инфраструктуры в районе Асалуйе. Иран пообещал ответить на атаку. В ответ Иран атаковал промышленный город Рас-Лаффан, который является одним из крупнейших центров производства сжиженного природного газа в мире.

19 марта генеральный директор государственной компании QatarEnergy Саад аль-Кааби заявил, что иранские атаки вывели из строя 17% экспортных мощностей Катара по производству сжиженного природного газа (СПГ) на 3-5 лет, что ставит под угрозу поставки в Европу и Азию.

