РФ пытается навязать Украине свои войска в качестве "народной милиции" на Донбассе - Бессмертный

Об этом сообщил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный в эфире телеканала ICTV, передает LB.ua.

"Мы предлагаем, чтобы в момент обеспечения безопасности безопасный компонент мониторился сразу тремя участниками на пропорциональной основе. Скажем, если речь идет о элементарном общественном порядке то патруль состоит: 2 представителя украинской полиции, 2 представителя местной общины, 2 представителя полицейского контингента ОБСЕ. Позиция другой стороны - категорически нет", - заявил он.

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По словам Бессмертного, Украине предлагается, чтобы в состав такого патруля входили только представители "народной милиции".

"Кто такая "народная милиция" в их видении? Или это те самые 2 армейских корпуса, в которых поменяют статус? Они сегодня являются армейскими корпусами, подчиненными Генеральному штабу ВС РФ, а завтра они будут "народной милицией". Это тоже самое, что мы видим в Чечне. Это так называемые "корпуса Кадырова". Какова перспектива работы этих корпусов, думаю, никому не надо объяснять", - подчеркнул он.

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