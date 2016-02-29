Волонтеры узнали размер зарплаты чиновников "ДНР", назначенной российскими кураторами (документ)

Об этом УНИАН сообщил украинский специалист по веб-безопасности и учредитель волонтерской организации "Украинские кибервойска" Евгений Докукин.

По его словам, волонтерская организация располагает соответствующими данными в результате взлома официальной почты одного из органов террористического формирования.

"Украинские кибервойска захватили 13,6 ГБ данных Народного совета "ДНР", - отметил он.

В частности, говорится, что зарплаты сотрудников колеблются от 18,5 тыс. грн у главного бухгалтера до 35,5 тыс. грн у руководителя аппарата.

Кроме того, среди материалов, полученных "Украинскими кибервойсками", имеются документы за подписью известных сепаратистов и террористов, таких как Александр Захарченко, Денис Пушилин и Андрей Пургин.

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В архиве находилось множество указов, распоряжений, грамот и даже письмо-обращение лично к президенту Российской федерации Владимиру Путину от имени Пургина "с сердечной благодарностью за помощь".

"Это эксклюзив, даже не передавал их (документы – УНИАН) в СБУ (которые потом по полгода изучают документы) и сразу обнародовал. У нас есть много электронных документов "ДНР", - сказал Докукин.

Справка УНИАН. "Украинские кибервойска" - волонтерская IT-организация, основанная в июне 2014 года, которая специализируется на проведении оборонительных и наступательных операций в интернете с целью противодействия сепаратистам и террористам и предотвращения информационной войны России против Украины.