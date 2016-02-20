Боевики на Донбасе проводят репрессии против мирных граждан оккупированных территорий - журналист

Об этом пишет журналист Павел Каныгин в своем материале, опубликованном на сайте "Медуза".

По его словам, причины преследования самые разные — это и сведение политических счетов, и передел собственности, и случайные задержания. Арестованных судят по уголовному кодексу, списанному с УК СССР 1961 года; их объявляют "шпионами и подрывниками".

Сообщается, что "на подвалах" у боевиков также сидят предприниматели, не сумевшие договориться с новой "властью". Их бизнесы чаще всего "национализируют" — это значит, что контроль над ними, как правило, получают родственники руководства боевиков или их приближенные.

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Как пишет журналист, в последние два месяца часто сообщают об арестах по анонимным доносам. Освободить репрессированных кто-то пытается через знакомых в руководстве боевиков, другие надеются выкупить попавшего за решетку; однако в случае с политическими арестами обычно не помогает ни то, ни другое.

Отмечается, что последняя и самая массовая волна репрессий накрыла оккупированный пророссийскими боевиками Донецк в конце января 2016 года — после подрыва неизвестными памятника Ленину.

На следующий день глава группировки "ДНР" Александр Захарченко объявил масштабное расследование, назвав виновными "неустановленную группу украинских диверсантов". Установить их было поручено так называемому "министерству госбезопасности ДНР", которое развернуло кампанию по выявлению "украинских шпионов, диверсантов и врагов".

В первую же ночь местные чекисты наведались в квартиры к нескольким десяткам горожан. По приблизительным оценкам, задержали около 50 человек.

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Как пишет в своем материале журналист, "источник в российском военном ведомстве отмечает, что аресты независимых гражданских активистов были инициированы Александром Захарченко для срыва переговорного процесса и сохранения власти".

"Узниками "подвалов" нередко становятся и "несогласные" из числа видных боевиков (рядовые "несогласные", как правило, погибают при загадочных обстоятельствах или бесследно пропадают)", пишет в своей статье Каныгин. Самый известный случай произошел осенью 2015 года со "спикером" так называемого "Народного совета ДНР" Андреем Пургиным, который до войны торговал хозтоварами в пригороде Донецка. Он просидел в тюрьме четыре дня, за это время был смещен со всех постов, а после освобождения больше не появлялся на публике. Жесткую отставку Пургина тогда назвали интригой его зама, бывшего координатора донецкой сети МММ Дениса Пушилина, который предложил московским кураторам Донбасса избавиться от Пургина, начавшего критиковать Кремль за "слив Новороссии".

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Отмечается, что тема "слива Новороссии" или ее отдельных районов — вообще распространенный мотив в междоусобных разборках боевиков. Впрочем, их разногласия о будущем "русского мира" обычно являются ширмой для банального передела сфер влияния и махинаций с крупной собственностью.