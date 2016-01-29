В Луганской области боевики накрыли огнем из противотанковой ракеты позиции сил АТО

Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, 28 января в 7:00 со стороны с. Смелое (подконтрольное так называемой «ЛНР») террористы обстреляли противотанковой ракетой (ПТУР) и из стрелкового оружия позиции 24-й отдельной механизированной бригады в районе с. Крымское Новоайдарского района.

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«Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Несмотря на относительную тишину, террористы отдельными группами составляют так называемые «экзамены» ДРГ, обстреливая украинских военных», - отметил руководитель Луганской областной ВЦА Георгий Тука.