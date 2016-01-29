Обострение ситуации в зоне АТО: боевики расширили географию обстрелов, бьют по пропускным пунктам

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

Отмечается, что за прошедшие сутки бандформирования псевдореспублик 71 раз нарушили режим полной тишины на Донбассе.

"На Светлодарской дуге враг обстрелял наши опорные пункты в Зайцево - из минометов калибра 82-мм, а в Новгородском и Майорске - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и БМП", - говорится в сообщении штаба.

Кроме того, неподалеку временно оккупированного Донецка в очередной раз были обстреляны из разных видов оружия украинские позиции в Опытном, Песках, Авдеевке и на шахте Бутовка.

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"Была напряженной ситуации в районе Марьинки. Украинские воины вынуждены были открыть прицельный ответный огонь на обстрелы обнаглевших оккупантов", - отметили в пресс-центре.

Также сообщается, что количество обстрелов увеличивается, а география расширяется. "Вместе с тем, провоцируя наших воинов на ответный огонь, террористы обстреливают районы, где проживают мирные жители", - заявили в штабе.

Кроме того, в 21.10 кремлевские наемники из БМП и автоматического станкового гранатомета обстреляли контрольный пункт въезда/выезда «Марьинка» Государственной пограничной службы Украины. По оперативной информации, подобные провокации готовятся боевиками и на других КПВВ, в частности, на Артемовском направлении.