Штаб АТО объяснил условия демилитаризации: Мариуполь останется без техники, но с военными

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО подполковник Дмитрий Гуцуляк сегодня на брифинге в Киеве.

«Создание демилитаризованной зоны не означает выход наших воинов из Мариуполя, мы лишь отводим тяжелое вооружение», - сказал он.

Он подчеркивает, что в случае вражеской агрессии вооружение и украинские бойцы быстро будут готовы к бою.

«В качестве примера приведу бой под Марьинкой, который произошел 3-4 июня, когда боевики большими силами пытались захватить этот город, но наши военные вовремя сориентировались и дали отпор врагу. В ходе боя оперативно была подведена наша артиллерия и вражеская атака захлебнулась», - отметил Гуцуляк.

«Тяжелая артиллерия выводится на согласованное расстояние, и в случае наступления противника сможет оперативно вернуться на передовую. Демилитаризованная зона означает отвод тяжелого вооружения: бронетехники, танков, минометов, пушек», - заметил пресс-офицер.

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Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко 22 июля поручил членам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе по результатам состоявшегося в Минске 21 июля заседания подписать соглашение, которое бы гарантировало создание 30-километровой буферной зоны вдоль линии разграничения.

Порошенко выразил надежду, что это будет реальным началом реального прекращения огня, реального отвода тяжелой техники, что в дальнейшем создаст условия для политической и экономической реинтеграции этих территории в Украину.

Кроме того, Порошенко подчеркивал, что буферная зона вдоль линии соприкосновения не включает Мариуполь.