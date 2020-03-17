Будет отслеживать коронавирус на фронте: у Минобороны создали специальный орган на период карантина

Центр будет собирать информацию о состоянии выполнения мероприятий и ситуации в войсках, военных вузах, организациях, подчиненных Минобороны, по предотвращению распространения коронавируса.

В Министерстве обороны Украины на время карантина создан Центр координации и взаимодействия органов власти с военным командованием.

Как говорится в сообщении Минобороны, об этом во время короткого совещания с руководителями структурных подразделений оборонного ведомства и Генштаба сообщил первый заместитель министра обороны Иван Руснак.

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В частности, поручение о начале работы оперативной группы Центра координации и взаимодействия государственных органов власти с военным командованием при Минобороны было подписано по решению министра обороны по обеспечению функционирования оборонного ведомства в условиях введения карантина на общенациональном уровне, с целью предотвращения распространения коронавирус СОVID-19.

"Назначение группы - организовать взаимодействие с силовым блоком и собирать информацию относительно состояния выполнения мероприятий и ситуации в войсках, военных вузах, наших организациях по предотвращению распространения коронавируса, и оперативно информировать министра обороны Украины и начальника Генерального штаба", - заявил Руснак.

При этом руководителям структурных подразделений Минобороны и командованию медицинских сил ВСУ поручено определить лиц до очередных изменений.

Также оперативным дежурным Центра определено организовать сбор информации о состоянии дел по предотвращению распространения коронавирус COVID-19 и привлечения ВСУ от соответствующих дежурных служб ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, Секретариата Кабинета министров и Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Мы должны максимально информировать личный состав о текущей обстановке. Командиры и начальники должны проводить активную разъяснительную работу на местах. При этом надо различать фейки и официальные сообщения", - отметил Руснак.