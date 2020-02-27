Сегодня в результате обстрелов на Донбассе погиб военный, еще один ранен

За текущие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Сегодня в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранение.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"За текущие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил, а именно: вблизи населенного пункта Новомихайловка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; рядом с Красногоровкой - из станкового противотанкового гранатомета враг совершил 6 выстрелов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил три обстрела украинских позиций, а именно: дважды недалеко от Новотошковского - из 120-мм минометов противник выпустил по нашим защитникам 30 мин, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Орехово - из миномета калибра 120 мм - 3 мины.

«Сегодня, 27 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранение», - говорится в сводке.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 26 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранения. Также вчера в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил погиб.