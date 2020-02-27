На Донбассе оккупанты 10 раз нарушили тишину: боец ООС погиб, еще двое ранены

Боевики ведут обстрел, в частности, из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

На протяжении прошлых суток, 26 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

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Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Шесть обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: два раза рядом с Марьинкой – из миномета калибра 120 мм противник выпустил 11 мин и произвел 12 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета; трижды вблизи Павлополя и один раз неподалеку Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил четыре обстрела по нашим позициям, а именно: рядом с Ореховым – из 120-мм миномета – 4 мины, из станкового противотанкового гранатомета - 25 выстрелов; за пределами участка разведения в районе населенного пункт Золотое-4 – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новотошковского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Луганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил погиб. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение и еще один боевую травму.

Как сообщал УНИАН, предыдущие сутки, 25 февраля, пророссийские боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских бойцов не было.