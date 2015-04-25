Боевики за сутки 24 раза обстреляли позиции украинских военных
Бандформирования продолжают использовать "Грады".
25 апреля с полуночи до 18 часов незаконные вооруженные формирования провели 24 обстрела позиций украинских войск, в основном из стрелкового оружия и минометов.
Как сообщили в пресс-центре АТО, также бандформирования вновь прибегли к обстрелам позиций сил АТО и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня БМ-21 “Град”.
«В Донецкой области с 01.10 до 01.15, а также с 02.10 до 02.20 преступники выпустили, соответственно, 40 и 20 ракет по позициям Вооруженных Сил Украины вблизи села Гранитное. Кроме того, уже второй раз за последнюю неделю бандформирования накрыли огнем из “Градов” мирных жителей. С 02.30 до 02.35 боевики выпустили 20 ракет из системы БМ-21 “Град” по населенному пункту Староигнатьевка Волновахского района», - говорится в сообщении.
С 03.20 до 03.30 неподалеку населенного пункта Пески произошло боевое столкновение с диверсионно-разведывательной группой противника. Украинские военнослужащие вынудили врага отойти.
Также в районе Песков боевики провели четыре обстрела позиций сил АТО из минометов калибра 120 миллиметров. Такое же оружие российско-террористические войска применили против сил АТО возле поселков Гранитное, Попасная, дважды - неподалеку от Авдеевки.
Читайте такжеБоевики обстреливают Широкино из артиллерии – ранены двое военныхМассированным обстрелам со стороны противника из артиллерии калибра 122 миллиметра были подвергнуты позиции украинских войск в районе населенных пунктов Гранитное и Широкино.
На Луганщине обстрелов не произошло, отметили в штабе АТО.