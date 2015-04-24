Ночь в зоне АТО: боевики не прекращали обстрелы из тяжелой артиллерии и танков

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Как отмечается, противник продолжал вести обстрелы из тяжелой артиллерии и танков, в частности, 5 раз применял минометы калибром 120 миллиметров.

«На Донетчине преступники провели минометные обстрелы украинских позиций близ населенных пунктов Широкино, Авдеевка, Майорск, Зайцево и Орловское», - говорится в сообщении.

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Кроме того, по данным пресс-центра, по опорному пункту сил АТО вблизи Широкиного преступники также открывали огонь из самоходной артиллерийской установки калибром 122 миллиметра, танка, автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

На Луганщине, в свою очередь, бандформирования 4 раза обстреливали опорный пункт военных в районе населенного пункта Счастье из стрелкового оружия, автоматических гранатометов и зенитной установки.

Вместе с тем обстрелов населенных пунктов в этот период не произошло.

Согласно сообщению, с 20.00 до 21.00 наши подразделения зафиксировали пролеты трех беспилотников противника, один недалеко от Мариуполя и два на Луганщине.

12 февраля лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились об очередном прекращении огня на Донбассе от 15 февраля, а также об отвод тяжелого вооружения от линии разграничения. Однако договоренности полностью не выполняются, стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушениях режима прекращения огня. Больше всего нарушений - в стратегически важных местах на северо-восточной окраине Донецка вблизи аэропорта, и в селе Широкино, контроль за которым открывает или блокирует возможность наступления сепаратистов на Мариуполь.