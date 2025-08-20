Артисты презентовали новую композицию.

Сегодня, 20 августа, MELOVIN и Lama наконец презентовали свой долгожданный дуэт. Артисты соединили два своих хита, подарив поклонникам новую композицию.

На YouTube вышел клип на песню "Мені так треба Вітрила!". Это микс культового хита Lama "Мені так треба" и одного из самых популярных треков MELOVIN "Вітрила". Артистам удалось соединить две совершенно разные по настроению работы в одну гармоничную композицию.

"MÉLOVIN и Lama - это всплеск энергии и история, которая должна была произойти. Две стихии, два голоса, две легендарные песни, которые удивительным образом нашли общее и превратились в одно целое. "Мені так треба Вітрила!" - не просто дуэт, а гимн современной украинской музыки, где встречаются время, судьба и бескомпромиссная сила", - говорится в описании к видео.

Видео дня

Видеоклип, как и сама песня, имеет свой неповторимый шарм. Съемки проходили в родном городе MELOVIN - Одессе. Поэтому работа поражает своим визуалом и морскими пейзажами. Внимание привлекают большие железные цепи, которые на протяжении всего клипа тянут артисты, но в конце таки сбрасывают кандалы.

Поклонники не сдерживают своего восторга в комментариях и засыпают дуэт комплиментами:

"Две легендарные песни, которые уже вошли в золотой фонд современной украинской музыки. Тот, кому пришла в голову идея - объединить эти две песни, имеет чрезвычайное музыкальное чувство. Эстетика, гармония, энергетика - безупречно. А какая же Лама прекрасная!... Она как изящная амфора, полная женственности и тайны. Очень красивая пара, и визуально, и музыкально".

Дуэт MELOVIN и Lama уже набирает обороты и задает конкуренцию другим украинским хитам в популярных музыкальных чартах. Трек "Мені так треба Вітрила!" уже доступен к прослушиванию на стримингах.

Недавно Наталья Могилевская поразила новой версией хита "Покохай мене таку".

Вас также могут заинтересовать новости: