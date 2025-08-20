Решение принято из-за "системного нарушения регламента и антисоциального поведения", говорят в парламенте.

Парламентский комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады поддержал постановление об отстранении народного депутата Марьяны Безуглой (внефракционной) от заседаний в парламенте. Об этом в своем Телеграмм сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, решение поддержали пять членов комитета.

Железняк отметил, что решение об удалении Марьяны Безуглой с заседаний Верховной Рады принято из-за системного нарушения регламента и антисоциального поведения.

"Она сама не появилась. За - 5. Завтра голосование в зале", - добавил депутат.

Скандал с Безуглой

Как сообщал УНИАН, в конце июля Безуглая в бесцеремонной манере высказалась в Фейсбуке о гибели коллеги по парламенту Ярослава Рущишина. В ответ ей "прилетело" от коллег погибшего депутата по фракции "Голос".

Так, Безуглая опубликовала пост, в котором упомянула Ярослава Рущишина без должного погибшим почета. Наоборот, высказалась критически, упрекнув, что депутат не поднимал вопросов, связанных с обороной. Более того, она вспомнила обстоятельства трагической гибели Рущишина в ДТП на мотоцикле Harley-Davidson с припиской "погиб не в бою" и "комендантский час на нардепов не распространяется".

Отстранение Безуглой рассматривали после соответствующего обращения от самого Железняка и его коллег по фракции, в котором ее обвинили в "антисоциальном поведении". Однако 18 августа комитет по вопросам Регламент не поддержал отстранение от заседаний парламента Безуглой и Алексея Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

