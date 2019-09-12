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Стали известны имена бойцов, погибших 11 сентября на Донбассе

14:43, 12 сентября 2019
Война
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В ВСУ назвали имена погибших на Донбассе бойцов / фото УНИАН

Об этом сообщили в пресс-службе 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

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"Вражеские пули унесли жизни двух наших морпехов: прапорщика Обуховского Николая Николаевича и матроса Линчевского Александра Валерьевича. Боевая семья морских пехотинцев выражает искренние соболезнования родным и близким погибших воинов-морпехов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевики открыли огонь в сторону украинских позиций около 23.00 11 сентября. Противник прикрывал работу своего снайпера, в результате которого украинские бойцы получили несовместимые с жизнью ранения.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 11 сентября, вооруженные формирования РФ на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела двое украинских военных погибли, еще один получил тяжелое ранение.

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Теги: #война на Донбассе#погибшие военные