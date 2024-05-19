Как отмечают эксперты, в Крыму продолжается планомерная операция по "выносу" российской ПВО.

ВСУ мощным ракетным ударом превратили в металлолом российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 на аэродроме Джанкоя во временно оккупированном Крыму. Как установили агенты партизанского движения АТЕШ, россияне так и не приступили к вывозу данного металлолома.

"Остатки оборудования остаются на территории аэродрома, что свидетельствует о возможных проблемах с логистикой и управлением ресурсами противника", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях в Крыму прогремели мощные взрывы. В частности, громко было в районе аэродрома Бельбек, в Севастополе, Симферополе и в Джанкое на военном аэродроме.

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Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, в Крыму продолжается планомерная операция по "выносу" российской ПВО: "Еще в начале 2024 года Крым был второй по насыщенности ПВО зоной, после Москвы и Московской области. А по состоянию на вторую половину 2024, это уже, мягко говоря - не так".

В британской разведке пришли к выводу, что из-за систематических ударов по российской ПВО в Крыму россияне постепенно теряют способность прикрывать с воздуха свои объекты на оккупированном полуострове.

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