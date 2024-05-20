Украинские женщины вынуждены осваивать профессии, в которых раньше доминировали мужчины.

Женщины в Украине все чаще занимают места, которые до полномасштабного вторжения России занимали мужчины. Теперь они востребованы на сталелитейных заводах, поскольку мужчин отправляют на поле боя, пишет Financial Times.

Так, на заводе ArcelorMittal в Кривом Роге менеджеры говорят, что наем большего числа женщин - это вопрос выживания для предприятия. Из 18 000 человек, составлявших компанию в начале войны, около 3500 мужчин были мобилизованы, и еще больше, вероятно, будут мобилизованы в этом году.

"Если они продолжат мобилизацию, у нас не будет достаточно персонала для работы, - сказал Мауро Лонгобардо, генеральный директор завода, в интервью FT. - Мы говорим о существовании компании".

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Лонгобардо отметил, что компания "пытается разрушить парадигму, согласно которой только мужчины могут выполнять определенную работу".

На фабрике и раньше работали женщины, но в основном на административных должностях. Теперь они все чаще берут на себя более тяжелые физические функции.

Как отмечает Оля Вакуленко, которая сейчас работает на тяжелых станках по изготовлению стержней и зубьев, "еще пару лет назад, если бы выбор стоял между "человеком со специальным образованием и таким, как я, который не имеет образования и просто хочет работать на заводе, конечно, выбрали бы человека с образованием, а если это был мужчина, то тем более".

Как отмечает Лонгобардо, стратегия найма отчасти направлена на замену мобилизованных мужчин - а также тысяч рабочих, переехавших в более безопасные районы страны, - но также потому, что нанимать мужчин стало очень сложно. Ведь чтобы работать на заводе, мужчины обязаны по закону сначала встать на учет в военкомате, что отпугивает многих потенциальных кандидатов.

Так, по словам Анджея Выпиха, главы отдела кадров компании в Европе, в нескольких случаях, когда к ним подходили менеджеры по подбору персонала с бумагами о призыве, некоторые рабочие сбегали с завода и больше не возвращались.

По словам главы компании, из-за нехватки вакансий завод был вынужден сократить производство, в том числе стали, используемой для защиты энергетических объектов от российских авиаударов. Сокращение производства также привело к снижению прибыли и уменьшению налоговых поступлений в бюджет, добавил он.

Руководитель отдела по ремонту тяжелой техники на заводе Евгений Гречаный сказал, что теперь он получает запросы на 76 вакансий только от женщин. По его словам, он "принимает женщин" уже полтора года, добавив при этом: "Я вижу, что в ближайшие несколько лет ситуация не улучшится. Даже если война закончится, все равно будет трудно".

Мобилизация в Украине - кому положена бронь от армии

Новый закон о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, расширил список профессий, представителей которых могут забронировать.

В целом бронирование на предприятиях могут получить сотрудники таких структур: органы государственной власти и местного самоуправления; сфера медиа и культуры; предприятия, которым установлены мобилизационные задания; производители товаров для ВСУ; предприятия, которые производят и ремонтируют военную технику, боеприпасы; другие, учреждения, которые имеют критическую важность для экономики Украины.

Для всех предприятий действует общее правило - забронировать могут не более 50% военнообязанных сотрудников, а сама бронь предоставляется на 6 месяцев, после чего её нужно пересматривать.

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