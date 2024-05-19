Воспитание ребенка - дело, к которому нужно подходить ответственно. Поскольку детская психика сильно отличается от того, как мыслит и ведет себя взрослый, разговаривать с малышами нужно соответственно. УНИАН разбирался, какие слова нельзя говорить детям.
- Фразы, которые нельзя говорит детям - мнение специалистов
- Какие слова нельзя говорить детям - возьмите на заметку
- Поговорим о финансах - почему нельзя говорить детям, что нет денег
Фразы, которые нельзя говорит детям - мнение специалистов
Начнем с одной из самых частых ошибок родителей. Многие психологи сходятся в том, что нельзя говорить детям фразу "Здесь нет ничего твоего". Так вы будто показываете ребенку, что его границы не имеют для вас значения, а он, в свою очередь, не будет чувствовать себя в безопасности, ведь в любой момент его могут лишить любимых вещей.
Также в топ фраз, которые стоит избегать в общении с ребенком, входит "Ты можешь лучше". В особенности, когда это подкрепляется вырыванием листов из тетрадей с домашним заданием. Кстати, эти слова вредят не только отношениям с детьми, их не стоит говорить и взрослым. Часто мы стараемся изо всех сил, а такие комментарии могут обесценить усилия, вложенные в выполнение задания.
Специалисты не рекомендуют использовать не только вышеупомянутые фразы. Так уж устроена человеческая психология, что нельзя говорить детям и слова по типу "хватит ныть", "закрой рот", "побереги мои нервы" и так далее.
Какие слова нельзя говорить детям - возьмите на заметку
Помимо названых ранее фраз, есть еще несколько, которых лучше избегать в общении с детьми, если вы хотите, чтобы они выросли полноценными личностями без багажа из комплексов и тотального отсутствия самоуважения. Психологи советуют избегать таких слов:
- "Отойди, я сделаю все сам(а)".
- "Ты себя в зеркало видел(а)".
- "Только после моей смерти".
- "Вырастешь - поймешь"
- "Вырастешь - поговорим".
- "Вот умру - поймешь".
- "Девочки (мальчики) так себя не ведут".
- "У тебя ничего не получится".
- "Будешь так себя вести - отдам в детдом".
- "Если еще раз так сделаешь, я ...".
- "Ты меня разочаровываешь".
- "Послал же Бог ребенка".
- "Ты неблагодарный ребенок".
- "Ты толстый (толстая)".
Все эти фразы просто растаптывают чувства ребенка. Он будет бояться показывать свое настоящее "я" даже дома, что уж говорить об интеграции в общество. Помните, что ребенок - это не ваша собственность, а личность, которая развивается и познает мир.
Поговорим о финансах - почему нельзя говорить детям, что нет денег
Вспомните, сколько раз вы в детстве слышали фразу "Мы тебе ничего не купим, нет денег"? И как вы себя при этом чувствовали? Сумели ли вы достичь большого успеха и зарабатываете ли большие деньги сейчас?
Дети в силу возраста не совсем понимают, как устроен современный мир, как зарабатываются деньги и почему их иногда может не хватать. Но когда ребенок постоянно слышит от родителей фразу "Нет, у нас нет денег", он будет думать, что раз у взрослых не получается зарабатывать, то и он в будущем этого не сможет. Часто люди, которые часто слышали эту фразу в детстве, попросту убеждены, что бедность и нехватка денег - это нормально. А все потому, что они на подсознательном уровне верят, что без больших денег реализоваться невозможно, поэтому не стоит даже пытаться.
Вместо "у нас нет денег" попробуйте сказать ребенку: "Сегодня у меня не получится, эта вещь выходит за рамки нынешнего бюджета. Давай мы придем в магазин в следующем месяце". Но здесь важно, чтобы ваши слова не были пустым обещанием.