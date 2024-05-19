Помните, что дети - тоже личности, и они только познают этот мир.

Воспитание ребенка - дело, к которому нужно подходить ответственно. Поскольку детская психика сильно отличается от того, как мыслит и ведет себя взрослый, разговаривать с малышами нужно соответственно. УНИАН разбирался, какие слова нельзя говорить детям.

Фразы, которые нельзя говорит детям - мнение специалистов

Начнем с одной из самых частых ошибок родителей. Многие психологи сходятся в том, что нельзя говорить детям фразу "Здесь нет ничего твоего". Так вы будто показываете ребенку, что его границы не имеют для вас значения, а он, в свою очередь, не будет чувствовать себя в безопасности, ведь в любой момент его могут лишить любимых вещей.

Также в топ фраз, которые стоит избегать в общении с ребенком, входит "Ты можешь лучше". В особенности, когда это подкрепляется вырыванием листов из тетрадей с домашним заданием. Кстати, эти слова вредят не только отношениям с детьми, их не стоит говорить и взрослым. Часто мы стараемся изо всех сил, а такие комментарии могут обесценить усилия, вложенные в выполнение задания.

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Специалисты не рекомендуют использовать не только вышеупомянутые фразы. Так уж устроена человеческая психология, что нельзя говорить детям и слова по типу "хватит ныть", "закрой рот", "побереги мои нервы" и так далее.

Какие слова нельзя говорить детям - возьмите на заметку

Помимо названых ранее фраз, есть еще несколько, которых лучше избегать в общении с детьми, если вы хотите, чтобы они выросли полноценными личностями без багажа из комплексов и тотального отсутствия самоуважения. Психологи советуют избегать таких слов:

"Отойди, я сделаю все сам(а)".

"Ты себя в зеркало видел(а)".

"Только после моей смерти".

"Вырастешь - поймешь"

"Вырастешь - поговорим".

"Вот умру - поймешь".

"Девочки (мальчики) так себя не ведут".

"У тебя ничего не получится".

"Будешь так себя вести - отдам в детдом".

"Если еще раз так сделаешь, я ...".

"Ты меня разочаровываешь".

"Послал же Бог ребенка".

"Ты неблагодарный ребенок".

"Ты толстый (толстая)".

Все эти фразы просто растаптывают чувства ребенка. Он будет бояться показывать свое настоящее "я" даже дома, что уж говорить об интеграции в общество. Помните, что ребенок - это не ваша собственность, а личность, которая развивается и познает мир.

Поговорим о финансах - почему нельзя говорить детям, что нет денег

Вспомните, сколько раз вы в детстве слышали фразу "Мы тебе ничего не купим, нет денег"? И как вы себя при этом чувствовали? Сумели ли вы достичь большого успеха и зарабатываете ли большие деньги сейчас?

Дети в силу возраста не совсем понимают, как устроен современный мир, как зарабатываются деньги и почему их иногда может не хватать. Но когда ребенок постоянно слышит от родителей фразу "Нет, у нас нет денег", он будет думать, что раз у взрослых не получается зарабатывать, то и он в будущем этого не сможет. Часто люди, которые часто слышали эту фразу в детстве, попросту убеждены, что бедность и нехватка денег - это нормально. А все потому, что они на подсознательном уровне верят, что без больших денег реализоваться невозможно, поэтому не стоит даже пытаться.

Вместо "у нас нет денег" попробуйте сказать ребенку: "Сегодня у меня не получится, эта вещь выходит за рамки нынешнего бюджета. Давай мы придем в магазин в следующем месяце". Но здесь важно, чтобы ваши слова не были пустым обещанием.

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