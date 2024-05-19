Война в Украине выявила проблемы не только с качеством оружия, но и со способностью США производить его в необходимом количестве.

Одобрение многомиллиардной помощи от США придало сил Украине, которая борется с российским вторжением. Однако Украина - не единственная, кто получил преимущества от этой сделки. Аналитики говорят, что из сражений в Украине США получают ценные сведения о недостатках некоторых из своих самых важных видов оружия – от средств глушения ракет до беспилотников и артиллерии, пишет Business Insider.

Электронная война

Одна из областей, в которой США выявили свои недостатки, - это электронная война. Российские системы глушения создают серьезные проблемы для западного высокоточного оружия, включая ракеты GMLRS и артиллерийские снаряды Excalibur.

"Война показала, что некоторые американские высокоточные боеприпасы не работают в условиях жесткой конкуренции в электромагнитной среде", - сказала BI Стейси Петтиджон, военный аналитик из Центра новой американской безопасности.

Видео дня

В то же время украинские беспилотники также подвержены воздействию средств радиоэлектронной борьбы, но Украина разработала технологию, позволяющую обходить сигналы глушения и использовать бреши в российской системе радиоэлектронной борьбы, пишет BI.

Использование беспилотников на поле боя

Согласно отчетам, Пентагон стремится улучшить свои возможности по развертыванию беспилотников для поддержки войск и уничтожения вражеских дронов, которые, по мнению военных аналитиков, будут повсеместно присутствовать на полях сражений в будущем. Однако в настоящее время подразделения армии США располагают лишь несколькими старыми беспилотниками на одно подразделение.

"Один из главных уроков этого конфликта - демократизация оружия для точных ударов делает поле боя невероятно смертоносным", - говорит Петтиджон.

Нехватка оружия

Война в Украине выявила проблемы не только с качеством оружия, но и со способностью США производить его в том количестве, которое необходимо Украине.

"Самая большая проблема, которую война на Украине выявила в отношении американского оружия, заключается в том, что Пентагон просто не закупает достаточно боеприпасов для крупномасштабного затяжного конфликта", - говорит Петтиджон.

Но в то же время война показала, что многие системы вооружений США остаются намного лучше, чем у противников.

"Американские системы ПВО Patriot защитили украинские города от массовых атак российских беспилотников и ракет. И хотя некоторые из них были перехвачены, ракеты дальнего радиуса действия HIMARS продолжают наносить разрушительный ущерб далеко за линией российского фронта. Между тем, по сообщениям, взрывающийся беспилотник Switchblade 600 стал важным оружием для Украины в борьбе с российскими артиллерийскими батареями и войсками", - пишет BI.

Высокая цена

Однако проблема американских систем ПВО заключается в том, что ракеты, которые используются для сбивания беспилотников, стоят гораздо дороже своих целей, и это ставит перед американскими военными планировщиками еще одну проблему, с которой нужно бороться.

"Стрельба дорогими ракетами по дешевым беспилотникам и ракетам не является стратегией, которая позволит Соединенным Штатам одержать победу в этих боях, требующих выносливости", - добавила эксперт.

Главный урок, по ее словам, заключается в том, что количество имеет такое же значение, как и качество.

"Вооруженным силам США нужно больше артиллерийских снарядов, ракет и беспилотников, чем у них есть сейчас, а также промышленная база, способная расширить производство этих критически важных систем", - сказала она.

Война в Украине - мнения зарубежных экспертов

Командующий силами НАТО в Европе генерал США Кристофер Каволи назвал три важных вывода для США и НАТО относительно войны в Украине. По его словам, надо побеждать быстро и в начале войны, чтобы избежать долгого затяжного конфликта.

Также военный говорит, что необходимо быстро усваивать тактические уроки - в частности, обращать внимание на войну в воздухе. Кроме того, Каволи отметил важность отношений между военным и гражданским командованием.

В отчете Пентагона для Конгресса указывается, что ВСУ показывают большую изобретательность на поле боя. Отмечается, что ВСУ показали значительный профессионализм и новаторство в применении дронов для разведки и атак, а также создают мобильные огневые группы для борьбы с иранскими беспилотниками, что также названо новацией.

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