Старайтесь не тратить время на то, чтобы любоваться попугаями.

Если есть проблемы с внимательностью и концентрацией внимания - загадки для детей и взрослых могут помочь. Благодаря им можно стать более собранными, поскольку во время них часто необходимо концентрироваться на поиске чего-то мелкого и незаметного.

Свежее задание из такой когорты вот какое - следует среди большого количества попугаев за 9 секунд разыскать цыпленка. Это задание с "ловушкой", поэтому стоит быть чрезвычайно внимательными.

Путь к победе таков:

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охватить всю оптическую загадку взглядом;

не тратить время на любование попугаями.

Больших птиц также не стоит подсчитывать.

Правильный ответ на оптическую загадку таков - цыпленок был недалеко от левого верхнего угла изображения. А суть ловушки заключалась в том, что у попугаев и цыпленка похожий цвет перьев.

В сети уже размещена коварная головоломка

Среди большого количества кенгуру нужно за 6 секунд разыскать "спрятанного" зайца. Старайтесь заострять внимание на мелких деталях изображения - это путь к победе.

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