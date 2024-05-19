Сейчас подробности уничтожения неизвестны.

Силы обороны Украины поразили российский морской тральщик "Ковровец", сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Детали уничтожения российского судна пока неизвестны.

Ковровец: что известно о российском тральщике

Ковровец - это морской тральщик проекта 266М, который является частью Черноморского флота России. Он предназначен для проводки по тралам кораблей и судов, разведывательного и контрольного траления, прокладки фарватеров в минных полях, участия в минных постановках в дальней зоне от своих баз.

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Ранее РФ использовала "Ковровец" для выполнения задач в Атлантическом океане и Персидском заливе. Впоследствии его перевезли в Севастополь. Кроме того, корабль выполнял задачи в Средиземном море.

Другие успешные атаки Украины на Черноморский флот РФ

В ночь на 6 мая спецназовцы ГУР поразили российский скоростной катер в районе бухты Узкая во временно оккупированном Крыму. Удар наносили морским дроном типа "Магура V5".

В целом же ГУР дронами "Магура V5" нанесли ущерб российскому Черноморскому флоту на более 500 млн долларов.

Российский Черноморский флот потерял "функциональную активность" в результате неудачной для Кремля войны против Украины, заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

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