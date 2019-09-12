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На Донбассе за сутки погибли двое украинских военных, еще один тяжело ранен

07:25, 12 сентября 2019
Война
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Украинские подразделения понесли новые потери на Донбассе / фото facebook.com/pressjfo.news

В течение минувших суток, 11 сентября, вооруженные формирования РФ на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела двое украинских военных погибли, еще один получил тяжелое ранение.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник обстреливал украинские позиции из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

С начала текущих суток боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня.

Накануне сообщалось, что боевики из БМП обстреляли позиции украинских военных возле Богдановки

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Теги: #Донбасс#война