На Донбассе за сутки погибли двое украинских военных, еще один тяжело ранен
07:25, 12 сентября 2019Война
473 0
Противник обстреливал украинские позиции из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения.
Украинские подразделения понесли новые потери на Донбассе / фото facebook.com/pressjfo.news
В течение минувших суток, 11 сентября, вооруженные формирования РФ на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела двое украинских военных погибли, еще один получил тяжелое ранение.
Читайте такжеСенцов не верит в желание России достичь мира с Украиной
Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник обстреливал украинские позиции из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.
С начала текущих суток боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня.
Накануне сообщалось, что боевики из БМП обстреляли позиции украинских военных возле Богдановки
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter