В списке есть сгибания на бицепс и жим лежа.

Лола Нез в 44 года начала испытывать проблемы со здоровьем и стремительно терять уверенность в себе. Тогда она решила, что пришло время обратиться за помощью и начала заниматься тяжелой атлетикой. Сейчас женщине 53 года, и она уверена, что пребывает в лучшей форме в своей жизни, пишет Parade.

Отмечается, что всего за 16 недель она не только увидела, как ее тело стало стройнее и сильнее, но и почувствовала себя лучше.

"Я отказалась от лекарств, отпускаемых по рецепту. Мой врач сказал мне: "Что бы ты ни делал, продолжай это делать!" - поделилась Лола. - Это также полностью изменило мое мышление. Теперь я знаю: если ты действительно хочешь чего-то достичь, ты сможешь это сделать, если приложишь к этому усилия". Видео дня

Лола Нез назвала 4 упражнения, которые особенно ей помогают оставаться в форме:

Жим лежа (Лягте на скамью. Твердо держите ноги на земле. Ваши бедра должны оставаться на скамье. Держите штангу над плечами на расстоянии чуть шире плеч. Медленно опустите штангу к груди. Затем медленно поднимите штангу вверх, выпрямляя руки. Сделайте от 8 до 10 повторений).

Сгибания на бицепс (Держите гантель ладонями вверх. Согните локоть, чтобы поднять вес, держа локоть близко к телу. Медленно опустите руку в исходное положение. Сделайте 10 повторений, затем повторите то же самое с другой рукой).

Жим гантелей от плеч (Сядьте на вертикальную скамью для тренировок, взяв в каждую руку по гантели. Согните локти под углом 90 градусов и поднимите руки вверх так, чтобы гири находились на уровне ваших ушей. Используя корпус, одновременно медленно поднимите руки над головой. Медленно опустите руки обратно в исходное положение. Повторите 10 раз)

Приседания (Приседания можно выполнять с отягощением или без него, в зависимости от уровня вашей физической подготовки. Чтобы присесть, встаньте, поставив ноги на ширине плеч. Задействуя мышцы корпуса, опуститесь вниз и отведите ягодицы назад, как будто собираетесь сесть на стул. Вернитесь в исходное положение. Сделайте 15 повторений).

Помимо силовых тренировок, Нез регулярно занимается кардио, чтобы сохранить здоровье сердца. А когда дело доходит до диеты, она сосредотачивается на употреблении в пищу широкого спектра вкусных, богатых питательными веществами продуктов и не следует строгому плану питания.

Будучи женщиной за 50, Нез поставила перед собой задачу увеличить потребление белка, и это совет, который она дает другим, кто хочет стареть изящно и жить долго.

Напомним, ранее было определено упражнение №1 для здоровья сердца и снижения давления.

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