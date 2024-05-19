По словам Дмитрия Лазуткина, окончательная версия приложения появится в июне.

В Украине вступил в силу закон о мобилизации, согласно которому, все мужчины призывного возраста должны обновить свои данные. В частности, это можно сделать через мобильное приложение "Резерв+".

Как рассказал представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, накануне возникли проблемы с этим приложением. Это связано с тем, что одновременно услугой пытались воспользоваться более 700 тысяч человек.

"Многие скачали это приложение, многие авторизовались, обновили свои данные. Был момент, когда сервер был перегружен. Более 700 тысяч человек пытались одновременно зайти. Это был незначительный системный сбой, но не надо забывать, что полноценная версия этого приложения появится в середине июня", - добавил он.

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Мобилизация в Украине: важные новости

Накануне Лазуткин рассказал, что в Украине заработал электронный кабинет "Резерв+" для всех мужчин призывного возраста. Он также добавил, что сейчас в приложении можно за 3-5 минут обновить и уточнить данные о себе.

Ранее адвокат Роман Симтин рассказал, что даже при добровольной явке в ТЦК и СП граждане могут быть оштрафованы за нарушение правил воинского учета.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Украина владеет информацией о количестве мужчин, которые выехали за границу и не вернулись. Эти цифры включают как легальные, так и нелегальные случаи пересечения границы.

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