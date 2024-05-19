Кроме того, Силы обороны сбили 1 российский вертолет и 4 самолета.

В течение недели Силы обороны ликвидировали около 10 000 российских оккупантов, сообщил в своем Telegram-канале генерал-лейтенант Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, украинские защитники повредили или уничтожили 1333 единицы вооружения и военной техники оккупанта. В частности:

122 танка

255 боевых бронированных машин

215 артиллерийских систем

8 РСЗО

6 установок ПВО

432 единицы автотехники

35 единиц спецтехники

Также Силы обороны успешно поработали и против воздушных целей оккупанта, сбив 4 вражеских самолета, 1 вертолет, 10 ракет и 245 БПЛА.

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Российско-украинская война продолжается: важные новости

По мнению аналитиков из Института изучения войны, российские оккупационные войска сосредоточились на захвате Волчанска, поскольку это позволит им получить тактическое преимущество для наступления в Харьковской области.

По информации Financial Times, женщины в Украине все чаще занимают места, которые до полномасштабного вторжения России занимали мужчины. Теперь они востребованы на сталелитейных заводах, поскольку мужчин отправляют на поле боя.

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