В течение недели Силы обороны ликвидировали около 10 000 российских оккупантов, сообщил в своем Telegram-канале генерал-лейтенант Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.
Кроме того, украинские защитники повредили или уничтожили 1333 единицы вооружения и военной техники оккупанта. В частности:
- 122 танка
- 255 боевых бронированных машин
- 215 артиллерийских систем
- 8 РСЗО
- 6 установок ПВО
- 432 единицы автотехники
- 35 единиц спецтехники
Также Силы обороны успешно поработали и против воздушных целей оккупанта, сбив 4 вражеских самолета, 1 вертолет, 10 ракет и 245 БПЛА.
Российско-украинская война продолжается: важные новости
По мнению аналитиков из Института изучения войны, российские оккупационные войска сосредоточились на захвате Волчанска, поскольку это позволит им получить тактическое преимущество для наступления в Харьковской области.
По информации Financial Times, женщины в Украине все чаще занимают места, которые до полномасштабного вторжения России занимали мужчины. Теперь они востребованы на сталелитейных заводах, поскольку мужчин отправляют на поле боя.