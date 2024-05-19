Силы противовоздушной обороны в течение шести часов сбивали вражеские дроны-камикадзе.

Украинские защитники уничтожили в течение ночи почти четыре десятка дронов, которыми армия РФ атаковала различные регионы. В Одессе обломки упали в жилом квартале, к счастью, люди не пострадали.

По данным Воздушных Сил ВС Украины, ночью 19 мая российские оккупанты атаковали Украину 37-ю ударными беспилотниками типа Shahed-131/136 из районов РФ - Приморско-Ахтарск и Курск.

К отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные подразделения ВС, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы. В результате противовоздушного боя все 37 "шахедов" сбиты в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Херсонской областях.

Видео дня

"Враг продолжает системный террор. Этой ночью российская армия атаковала южные регионы дронами-камикадзе. Напряженная боевая работа Сил ПВО продолжалась более 6 часов. Силами противовоздушной обороны юга уничтожено 24 из них 20 в небе над Одесской областью, 3 - в Херсонской области и один - на Николаевщине", - рассказали в Силах обороны юга.

Говорится, что в результате падения обломков в Одесской области повреждено административное здание, в Одессе обломки упали во двор в жилом квартале. По предварительным данным, люди не пострадали.

Также уже утром враг запустил в Одесскую область разведывательный дрон "Орлан-10", который уничтожен Силами противовоздушной обороны.

Мэрия Одессы обнародовала фото обломков дрона, которые упали в городе. Зафиксировано, что они упали рядом с гражданскими застройками, в частности высотными жилыми домами, гаражами. Рядом - гражданские машины. Вероятно, после падения произошло возгорание.

Удар по Одесской области 17 мая

Как сообщал УНИАН, 17 мая российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Одесской области. Впоследствии стало известно, что попадание произошло в Одесском районе, на месте "прилета" был пожар, площадь возгорания составила 8 тыс. кв. метров. Повреждена гражданская инфраструктура - разрушениям подверглись складские помещения частных предприятий пищевой промышленности. Из-за атаки погиб человек, еще 8 человек получили ранения различной степени тяжести.

Впоследствии стало известно, что оккупанты атаковали регион тремя баллистическими ракетами (предположительно "Искандер-М") и тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69, активно применяя разведывательные дроны на всем южном направлении.

Три управляемые авиационные ракеты сбиты ПВО, к сожалению, баллистические ракеты "перехватить" не удалось и произошло попадание в склады частного пищевого предприятия, расположенного в Одессе. Попадание произошло в склады с замороженным мясом.

Вас также могут заинтересовать новости: