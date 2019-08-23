Украинские военные намерены уничтожить Донбасс чумой: неопровержимые доказательства

Не прошло и недели с того дня, когда великий Путин заявил об «осторожном оптимизме» в вопросе массового убийства жителей ЛДНР, как украинские каратели возобновили свои злодеяния в масштабах, пугающих не только самими собой, но и запредельным коварством как таковым.

Пока спикер МИД РФ Мария Захарова танцевала на молодежном форуме «Машук» уверенную лезгинку «В двух шагах от передоза», празднуя великую победу над президентом Зеленским в социальных сетях, украинская военщина замышляла чорную месть.

Первые признаки готовящегося злодеяния обнаружили члены Народной Милиции ДНР, сообщившие о вспышке чумы в рядах ВСУ на авдеевской земле

Первые признаки готовящегося злодеяния обнаружили члены Народной Милиции ДНР, сообщившие о вспышке чумы в рядах ВСУ на авдеевской земле. Согласно информации из заслуживающих доверия источников, один из карателей киевской хунты «воспылал страстью к летучей мыши» (ну, вы понимаете), а наутро начал натаскивать ее на убийство ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории свободных республик.

Поначалу дело шло хорошо, трое ветеранов погибли загадочной смертью, и карателю даже обещали орден, но со временем негодяй окончательно раздухарился и стал обучать летучую мышь, как правильно подлететь к беременной женщине и вырвать из нее русскоязычный приплод. Мышь заартачилась, слово за слово, в дело пошел веник, в общем, в итоге зверь покусал карателя и заразил его сначала чумой, потом лептоспирозом, а потом и всеми остальными болезнями. Карателю стало обидно болеть одному, и он заразил весь свой взвод, тем самым устроив в украинской армии вспышку чумы.

В то же время еще один каратель из 92 бригады ВСУ взялся проделать то же самое с крысой, резонно рассудив, что крыса, конечно, не так быстра и неуязвима для средств РЭБ, как летучая мышь, зато умеет действовать скрытно и в любое время суток. Глава пресс-службы ДНР Даниил Безсонов, сменивший на этом посту боевого уфолога Эдуардо Басурина после злодейского покушения с помощью плотоядного муравья, не привел всех подробностей инцидента, щадя психику последней чудом выжившей беременной женщины Донбасса, но закончил все тем же диагнозом, что и у летучей мыши, а именно чумой.

Впрочем, заслуженный санитар России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко не так однозначен в оценках случившегося и считает , что это, возможно, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. В связи с этим Онищенко уже готовит вылазку на контролируемую украинскими захватчиками территорию с целью отлова и анализа крыс и летучих мышей.

Существует, впрочем, информация, что список животных, подлежащих спецоперации по дезинфекции, будет увеличен, так как от Даниила Безсонова уже поступает информация о том, что многие украинские каратели взялись дрессировать змей, больных симбирской язвой, а также анальных лягушат, традиционным ареалом обитания которых являются окопы ополченцев; многие каратели промышляют приручением степных рыб. На вид степные рыбы неотличимы от настоящих, что позволяет им свободно проникать на территорию ополчения, ложиться на сковородки и внезапно кусать зазевавшихся народных милиционеров прямо во время еды. После инкубационного периода у таких народных милиционеров развивается геморрагический гайморит с синдромом метилового цирроза, матери остаются без сыновей, отцы без матерей, а кто-то вообще без кого-то.

Столь масштабное применение вояками ВСУ болезнетворной фауны против мирного населения Донбасса говорит о централизованном подходе, ниточка ведет на самый верх, и не нужно долго гадать, кто стоит за биологической атакой на беременных женщин, детей и ветеранов молодых республик. Достаточно вспомнить, что Министерство так называемого здравоохранения Украины возглавляет американка Ульяна Супрун - ставленница ЦРУ, которую боялся сам Порошенко, а уж тот был так охоч до убийств, что аж трусился. Так, недавно бывший депутат от Партии регионов, ампутант детства Журавко, ныне беженец в Россию, которому Порошенко еще в зародыше отрезал правую ногу и левую руку, обнаружил на дне донбасского озера в районе Щурово 34 тысячи трупов украинских дезертиров, убитых по указке Черного Кондитера. Сейчас уже ясно, что все они являются жертвами медицинских опытов кровавой Ульяны с целью создания супербиологического оружия - летучей крысы-паука-челмедведосвина, и сейчас это чудовище нацелено прямо в сердце Русского мира. Грядет жолто-блакитная чума.

Всех желающих помочь украинской армии не останавливаться на достигнутом просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ