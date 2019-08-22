Захарова "по-братски" ответила Зеленскому на комментарий о возвращении РФ в G7

В МИД России указали на якобы неверное использование Владимиром Зеленским терминов "дипломатия" и "повестка".

В Министерстве иностранных дел России назвали "бессмысленным набором букв" заявление президента Украины Владимира Зеленского о возвращении РФ в "большую восьмерку".

Об этом написала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова на странице в Facebook.

Аргументируя такое мнение, Захарова указала на якобы неверное использование терминов "дипломатия" и "повестка".

По ее словам, дипломатия - "это деятельность государства по осуществлению целей и задач собственной внешней политики, а также по защите интересов страны и ее граждан за границей". "Дипломатия является средством осуществления внешней политики государств. А вот международные отношения - средой, где это средство, этот инструмент применяется. Поэтому государство не может "вновь занять своё место в повестке дипломатии", - пишет Захарова.

Она также отметила, что слова Зеленского о готовности России "вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии" не только неграмотно сформулированы, но и не соответствуют действительности, так как российская делегация не прекращала своей работы в Совете безопасности ООН - наивысшей площадки международных отношений.

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"Находиться в повестке (в данном случае, видимо, имелось в виду центральных мировых форумов) - означает то, что участники форума обсуждают государство. Россию "семёрка" обсуждает регулярно. Поэтому и эта мысль сформулирована неграмотно", - добавила пресс-секретарь МИД России.

"Если под "высокой дипломатией" Ваши советники понимают международные площадки, форумы и клубы, то наивысшей является всё-таки Совбез ООН, где Россия участвует и в формировании повестки и в реализации мировой политики. Не надо обижать центральный орган Организации Объединенных Наций, чьи решения обязательны для исполнения", - написала Захарова.

Также она отметила, что от Зеленского "ждут сигналов" и пообещала "по-братски" консультировать президента Украины.

"Буду Вас по-братски периодически консультировать, пока Вы не укомплектовали МИД Украины. А то неловко даже: вроде бы, опять же по-братски, хотели нас потролить, а получилось как всегда, хотя и по-братски", - подытожила представительница российского МИД.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может вернуться в Большую восьмерку только после того, как будет прекращена агрессия против Украины.

"Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии", - написал Зеленский.